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        Haberler Gündem Güncel 350 yaşındaki ağaca bakım | Son dakika haberleri

        Mudurnu'da 350 yaşındaki anıt ağaca bakım

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 350 yaşındaki anıt ağaçta bakım çalışması gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 18:53 Güncelleme: 14.08.2024 - 18:53
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          Bolu'da bulunan 350 yaşındaki anıt ağaçta bakım çalışması gerçekleştirildi.

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          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Mudurnu ilçesi Musalla Mahallesi'nde bulunan 350 yaşındaki çınar ağacı, 2016 yılında koruma altına alındı.

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          Musalla Mahallesi Muhtarlığı'nın talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, tarihi çınar ağacında bakım ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştirdi.

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          Ağaçta tehlike arz eden kuru ve hastalıklı dalları temizleyen ekipler, ilaçlanan ağacın kök çevresini çapalayarak gübre takviyesi yaptı.

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