Mudurnu'da 350 yaşındaki anıt ağaca bakım
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 350 yaşındaki anıt ağaçta bakım çalışması gerçekleştirildi
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Bolu'da bulunan 350 yaşındaki anıt ağaçta bakım çalışması gerçekleştirildi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Mudurnu ilçesi Musalla Mahallesi'nde bulunan 350 yaşındaki çınar ağacı, 2016 yılında koruma altına alındı.
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Musalla Mahallesi Muhtarlığı'nın talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, tarihi çınar ağacında bakım ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştirdi.
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Ağaçta tehlike arz eden kuru ve hastalıklı dalları temizleyen ekipler, ilaçlanan ağacın kök çevresini çapalayarak gübre takviyesi yaptı.
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