3.5 yaşındaki Miran'ı, ona sarılan babası kurtardı

"29 SAAT İKİ KOLUNUN ARASINDA KALDI"
Yengesi Dilek Tekeş ise Miran'ı hastanede gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu, tedavisinin halen devam ettiğini söyledi. Dilek Tekeş, "Ben Miran'ın yengesiyim. Miran Malatya'dan deprem enkazından buraya geldi. Şu an durumu iyi, doktorlarıyla görüştüm bütün müdahaleler yapıldı. Kendim de bizzat Miran'ı gördüm. Ellerine dokundum. Çok iyi, Allah annesine bağışlasın inşallah. Şu anlık kız kardeşi hafif yaralarla atlattı. Annesinin belinde birkaç kırık var. Babası gece 2.30'da şehit oldu. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.