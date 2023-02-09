3.5 yaşındaki Miran'ı, ona sarılan babası kurtardı

Babasının enkaz altında Miran'ı bir an olsun bırakmadığını kaydeden Tekeş, "29 saat çok ağır bir yükün altında, iki kolunun arasında kaldı. Babasının arkadaşı, Ramazan diye bir arkadaşımız Allah razı olsun, o da AFAD ekipleriyle beraber yardımcı oldu. Mehmet'i de çıkardılar. Ama ameliyat esnasında kalbi durdu. Diyecek bir sözümüz yok, acımız büyük. Allah herkesin yardımcısı olsun. TSK mensubu kendisi, korucu. Allah şehitlik mertebesine erdirsin inşallah. Acımız büyük" şeklinde sözlerini noktaladı.