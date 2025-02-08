35 kilo sahte altın ele geçirildi

Kahramanmaraş Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.K.'nin merdiven altı atölyede sahte altın bastığını belirleyip, adrese baskın yaptı.

Operasyonda, 35 kilo basılmış sahte çeyrek, yarım, tam, gram ve ata lira altın, 600 gram 22 ve 24 ayar hurda altın, altınların basımında kullanılan 30 parça mühür kalıbı, kalıp ve baskı makineleri, 1 ruhsatsız tabanca ile 173 adet mermi ele geçirildi.

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Gözaltına alınan B.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.