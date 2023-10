35'inci Maximiles Black The Bodrum Cup sona erdi

Maximiles Black 35'inci The Bodrum Cup, bu yıl 2 Ekim'de Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlamak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir olan Selanik'ten start aldı. 100'ün üzerinde yat, 2 bine yakın yelkenci ve 10 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan The Bodrum Cup, Selanik'ten sonra Çanakkale ve İstanbul'a uğradıktan sonra Bodrum etabı 16 Ekim'de kampana töreni ile başladı ve daha sonra 17-21 Ekim tarihleri arasında tekneler kıyasıya mücadele etti. Tamamlanan yarışların ardından İçmeler'deki Ağanlar Tersanesi'nde ödül töreni düzenlendi. Törene AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Maximiles Black The Bodrum Cup Komodoru David Dein ve Yelken Federasyonu İl Temsilcisi Serdar Kayhan katıldı.

SÜLEYMAN UYSAL: ATAMIZIN DOĞDUĞU YERDEN START ALDI

Ödül töreninde konuşan The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "35'inci kez 'Yılın The Bodrum Cup Zamanı'nı büyük bir mutluluk ve gururla, 100'ün üzerinde yatın, 2 bine yakın yelkenci ve 10 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla tamamladık. Tam 35 yıldır kesintisiz bir şekilde gerçekleşen The Bodrum Cup'ı, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının coşkusuyla birlikte yaşadık. The Bodrum Cup tarihine altın harflerle yazılacak olan bu yıl, festival 2 Ekim'de Selanik'ten her şeyin başlangıç noktası olan Atamızın doğduğu yerden start aldı. Selanik'te başladığımız yolculuğumuza, Türkiye İş Bankası Çanakkale etabıyla devam ettik ve Çanakkale Anıtı'na selam vererek İstanbul'a doğru yelken açtık. Ardından 8 Ekim'de Dolmabahçe'de Atamızı bir kez daha minnet ve saygıyla andık. Tarihi yolculuğumuz İstanbul-Bodrum etabıyla devam etti ve sonunda Bodrum'a geri dönük. Bu yıl yelken yarışları kapsamında belirlenen rota, 16-21 Ekim tarihleri arasında Bodrum limanından başlayarak Çökertme ve Kissebükü'ne uzandı, ardından Bodrum'da dönerek tamamlandı. Maximiles Black The Bodrum Cup'ın 35'inci yılını mümkün kılan tüm dostlarımıza en içten şükranlarımızı sunuyorum. Şu anda 3 tane uzak rota planımız var ve bunlardan biri Malta üzerinde çalışıyoruz yakın zamanda açıklayacağız" dedi.

ERMAN ARAS: AKDENİZ'E DEĞER KATAN BİR FESTİVALE DÖNÜŞTÜK

Yarışların 35'inci yılını Cumhuriyetin 100'üncü yılıyla birlikte kutlamanın kendileri için mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirten The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, "The Bodrum Cup tarihinde unutulmayacak bir yıl oldu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının coşkusunu yaşadığımız, Selanik'ten İstanbul'a, oradan da Bodrum'a uzanan bir festivali geride bıraktık. 1989 yılından bu yana yaptığımız gibi binlerce deniz ve yelken tutkununu bir araya getirdik. Bu hikayenin başlangıcında ahşap yat yapımını ileri taşımak, bu değerli zanaatı var etmek ve aynı zamanda yeni nesiller için bir meslek alanına dönüştürmek istiyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada tüm bunların yanı sıra bölgemize, ülke ekonomimize, uçtan uca Akdeniz'e değer katan bir festivale dönüştük. 35 yıldır aralıksız bu yarışları yapmamıza vesile olan, The Bodrum Cup'a sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.