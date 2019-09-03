Sterlin, Brexit meselesinin anayasal bir krize doğru gitme ihtimali ve siyasi belirsizlikler dolar karşısında 1.20 altına gerileyerek 1.1968'den işlem gördü.

İstatistiklere göre bu, paritenin bir günde yüzde 6 düşerek 1.15 altına gerilediği Asya kaynaklı flash crash bir kenara bırakıldığında sterlin/dolar paritesinin 1.20 altındaki bu seyri en son 1985 yılında görülmüştü. İngiltere Merkez Bankası'nın 10 yıllık tahvillerin 0.50 altına gerilemesiyle politika faizinin de eksiye indirilmesi gündemde.

Londra'da piyasalar bugün açılacak İngiltere parlamentosunda ülkenin en önemli gündem maddesi olan Brexit öncesi muhalefetin adımları takip ediliyor.

31 Ekim'de AB'den ayrılacak olan İngiltere'de parlamento Boris Johnson'un kararıyla yaklaşık 1 ay kapalı kalacak ancak anlaşmasız Brexit istemeyen vekiller önleyici bir yasa üzerinde çalışıyor. Bir kısım muhafazakarın da desteklediği ve İşçi Partisi tarafından hazırlanan yasayla Brexit ertelenmesi ve Ocak 2020'ye alınması bekleniyor.

İngiliz medyası ise Boris Johnson'ın erken seçim kartını oynamaya hazır olduğunu ifade ediyor. Brexit Partisi lideri Farage, ITV'ye yaptığı açıklamada seçimde Johnson'a karşı yarışmayacaklarını ve önceliklerinin AB'den ayrılmak olduğunu belirtti.

Saxo Bank stratejisti John Hardy, ise Johnson'un erken seçim kumarını oynayıp seçimi kazanması durumunda sterlinde daha aşağı seviyeler görülebilir.

BBC'nin haberine göre yasa milletvekilleri arasında tartışılıp Avam Kamarası'nda 4 Eylül'de oylanabilir ve 5 Eylül Çarşamba günü Lordlar Kamarası'nın da onayına sunulabilir.

Seçim kararı için ise parlamentonun üçte iki çoğunluğunun onayı gerekiyor. 31 Ekim'den önce seçim çağrısı yapılması durumunda muhalefetin seçime olumlu bakacağı söyleniyor.

Sterlin TL, karşısında bugün yüzde 1.5 kayıpta.