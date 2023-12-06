34 yaşındaki kadının bağımlı olduğu şeyler insanı hayretler içerisinde bırakıyor

Bianca'nın annesi Valencia, kızının küçük yaşlardan beri zararlı şeyleri yemeyi sevdiğini belirtiyor.

Ancak genç kadın anne olduktan sonra tüm bu beslenme alışkanlığından vazgeçti. 11 ve 12 yaşlarında olan iki oğluna iyi örnek olmak istediğini söyleyen Bianca, "Beni çömlek yerken görmelerini istemedim. Bu, onlar için sağlıklı değil" dedi.