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        Haberler Yaşam 34 yaşındaki kadının bağımlı olduğu şeyler insanı hayretler içerisinde bırakıyor

        34 yaşındaki kadının bağımlı olduğu şeyler insanı hayretler içerisinde bırakıyor

        Las Vegas'ta yaşayan 34 yaşındaki Bianca'nın; tebeşir, sigara külü ve çömlek yemek gibi hayret verici bir bağımlılığı var. Bu zararlı alışkanlığı o kadar üst noktada ki her ay 150 saatini bunları tüketmek için harcıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 18:02 Güncelleme: 06.12.2023 - 18:02
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        • 1

          34 yaşındaki Bianca'nın sıra dışı bir yeme alışkanlığı var; kendisi tebeşir, çömlek ve sigara külünü yemekten büyük zevk alıyor.

          "Çömleklerle ilgili en sevdiğim şey dokusu ve nasıl koktuğu." diyor. "Sanki yağmur sonrası toprak gibi kokuyor."

        • 2

          Bianca'nın annesi Valencia, kızının küçük yaşlardan beri zararlı şeyleri yemeyi sevdiğini belirtiyor.

          Ancak genç kadın anne olduktan sonra tüm bu beslenme alışkanlığından vazgeçti. 11 ve 12 yaşlarında olan iki oğluna iyi örnek olmak istediğini söyleyen Bianca, "Beni çömlek yerken görmelerini istemedim. Bu, onlar için sağlıklı değil" dedi.

        • 3

          Genç kadın, iki zararlı alışkanlığını bıraktı ancak bu kez de başka bir bağımlılığa yakalandı; tebeşir yemek! "Tebeşiri ilk kez yediğimde harika bir tat aldım. Şimdi uzun süredir tebeşir yiyorum."

        • 4

          Bazen eskiden yediği çömlek ve sigara küllerinin tadını özlediğini söylese de şu anda tebeşirle yetineceğini söylüyor çünkü tebeşirin içinde zararlı bir madde bulunmadığını iddia ediyor.

          Kaynak: TLC America, My Strange Addiction: Still Addicted? programı

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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