33 yılda 14 binden fazla eser çıkarıldı!

AA

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde yaklaşık 33 yıldan beri belirli dönemlerde yapılan kurtarma kazılarında yaklaşık 14 bin 500 eser gün ışığına çıkarıldı.

AA'nın haberine göre höyüğün altındaki 12 milyon tonluk linyit rezervinin ekonomiye kazandırılması amacıyla ilk olarak 1989'da başlatılan kazı çalışmaları, son 3 yılda Kütahya Müze Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

Roma ve Helenistik dönemleri ile Demir Çağı, Orta Tunç Çağı, Erken Tunç Çağı'nın 3. ve 2. devirleri olmak üzere 6 farklı dönem ve bunlara ait 15 evre kazılarak çıkarılan eserler, Anadolu arkeolojisine kazandırıldı.

ESERLERİN YENİ ADRESİ ARKEOLOJİ VE MADEN MÜZESİ OLACAK

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanan Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kazılarda önemli buluntulara ulaşıldığını söyledi.

Çalışmaların Kütahya Müze Müdürlüğü başkanlığında sürdüğünü belirten Ünal, "Seyitömer Höyüğü'nde 33 yıl önce başlayan ve belirli dönemlerde yürütülen kazılar neticesinde yaklaşık 14 bin 500 eser gün yüzüne çıkarılarak müzemize kazandırılmıştır" dedi.

Ünal, müzede sergilenen ve en çok dikkati çeken buluntular arasında, kurbağa figürlü ve çarık şeklindeki içki kapları, tarım ve dokumacılık aletleri, geyik boynuzu, insan yüzü figürlü testinin yanı sıra parçalarından biri 28 yıl önce, diğeri geçen sene bulunan Frig çömleğinin (pişmiş toprak krater parçası) yer aldığını aktardı.

Buluntulardan bazılarının Kütahya Müzesinde sergilendiğini dile getiren Ünal, "Eserlerin büyük bölümünün, yapım çalışmaları süren Arkeoloji ve Maden Müzesinde sergilenmesi planlanıyor" diye konuştu.

Ünal, parçalar halinde çıkarılan yaklaşık 10 bin eserin restoratörler tarafından birleştirildiğini sözlerine ekledi.

KAZININ TARİHÇESİ

Geçmişi milattan önce 3000'li yıllara uzanan Seyitömer Höyüğü, il merkezine 26 kilometre uzaklıkta, Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ çalışma alanında bulunuyor.

Orijinal yüksekliği 26 metre, eni 140 ve boyu 150 metre olan höyükteki kurtarma kazısına, altındaki linyitin ekonomiye kazandırılması amacıyla 1989'da Eskişehir Müze Müdürlüğünce başlandı. Höyük, 1990-1995 yıllarında Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü tarafından kazıldı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda kazılar, 2006'dan itibaren Kütahya DPÜ Arkeoloji Bölümünce yürütüldü. Öğretim elemanları, öğrenciler ve işçilerden oluşan ekip, kazıyı 2014'e kadar sürdürdü.

Kurtarma kazısı, 2019'dan itibaren Kütahya Müze Müdürlüğünce yürütülüyor.