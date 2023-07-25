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        Haberler Gündem 320, 330, 340, 350, 360 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2023 ÖSYM ile YKS 320, 330, 340, 350, 360 puanıyla alan üniversite bölümleri hangileri?

        YKS 320, 330, 340, 350 ve 360 puanıyla alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri

        YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 itibarıyla erişime açıldı. Bu noktada, "320, 330, 340, 350 ve 360 puanla hangi üniversiteye girebilirim?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Bu puan arasında yer alan adaylar için YKS 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla alan üniversite bölümlerini bir araya getirdik. İşte, konuya dair bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 19:04
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        • 1

          ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandığını bildirdi. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından sorgulayabildi. Üniversite sınavı sonuçlarının belli olmasıyla adaylar YKS taban puanlarını araştırmaua başladı. Peki, 320, 330, 340, 350, 360 puanıyla alan üniversite bölümleri hangileri? İşte, detaylar...

        • 2

          YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2022 yılında YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleştirilmişti. Bu yılki YKS üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.

          YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?

          YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

        • 3

          320, 330, 340, 350, 360 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

          YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla alım yapan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları araştırmalara başlandı.

          Tercihlerde üniversite taban puanları ile bölümlerin başarı sıralamaları etkili olacak. İşte YKS taban puanlarına ilişkin detaylar;

        • 4

          2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?

          2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.

          YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.

          YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

          2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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