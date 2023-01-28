Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

32 yılda 15 bin sürpriz yumurta oyuncağı biriktirdi

Sırbistan'ın kuzeyindeki Sremski Karlovci şehrinde yaşayan Radivoj Dado Juhik, sürpriz yumurtalardan çıkan, 32 yıldır biriktirdiği yaklaşık 15 bin oyuncağı evinde sergiliyor

Giriş: 28.01.2023 - 10:56 | Güncelleme: ABONE OL
32 yılda 15 bin sürpriz yumurta oyuncağı biriktirdi
32 yılda 15 bin sürpriz yumurta oyuncağı biriktirdi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Sırbistan'ın kuzeyindeki Sremski Karlovci şehrinde yaşayan Radivoj Dado Juhik​​​​​​​ 32 yıldır sürpriz yumurtaların içerisinden çıkan oyuncakları biriktiriyor.

Juhik, daha çocukken hayranı olduğu dünyaca ünlü çizgi film karakteri Asteriks karakterinin sürpriz yumurtadan çıkan oyuncaklarını biriktirmekle başladığı ve bugün on binlerce oyuncağa ulaşan tutkusunu paylaştı.

1991'DE BAŞLADI

Her şeyin 1991'de sürpriz yumurtadan çıkan Asteriks serisiyle başladığını söyleyen Juhik, "Çocukken hepimizin sevdiği çizgi film karakterleri vardı. Benimki Asteriks'ti. Çizgi romanlardan sonra sürpriz yumurtalarda Asteriks ve arkadaşları serisi başladı. Ben de hemen biriktirmeye koyuldum" dedi.

Juhik, o dönem sürpriz yumurtadan çıkan oyuncakların maket gibi yapıldığını anlatarak "Parçaları plastikten kopartıp birleştiriyorduk. Tüm seriyi tamamladığımda çok mutlu olmuştum. Biriktirmeye devam etmek istedim" diye konuştu.

Sürpriz yumurtadan çıkan uçak, araba ve daha birçok oyuncağı evindeki vitrinli dolaba yerleştirdiğini belirten Juhik, zamanla oyuncakları vitrinlerden indirip 30'dan fazla cam kutuda saklamaya başladığını ifade etti.

SEKSENLİ YILLARA AİT OYUNCAKLAR DA VAR

Juhik, evindeki müzesinde 32 yılda topladığı en güzel oyuncakları sergilediğine işaret ederek "Daha var ama onlar kutularda. Yeni vitrinler yapmam lazım" dedi.

Müzesinde Japonya, Çin, Meksika ve birçok Avrupa ülkesinden de oyuncakların olduğunu aktaran Juhik, "Oyuncakların çoğu İtalya ve Almanya için yapılıyor. Avrupa'da bu tarz koleksiyon oyuncaklarını satan yerler var. Dolayısıyla ben de takaslar ve alımlar yaptım. Böylece yeni ve farklı oyuncaklara da ulaştım" diye konuştu.

Juhik, sürpriz yumurtayı çikolatasından çok oyuncağı için alanlardan olduğunu söyleyerek "Asteriks ilk olarak 1975 veya 1976 yıllarında piyasaya sürülmüş. O seriden sadece 2 oyuncak var. Onlara ulaşmak çok zor. Seksenli yılların başından sadece birkaç oyuncak var" ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını döneminde de oyuncak biriktirmeye devam ettiğini vurgulayan Juhik, koleksiyona dönüşen tutkusu için çevrim içi düzenlenen takas programlarını takip ettiğini anlattı.

Sırp koleksiyoncu Juhik, Asteriks serisinin ilkini tamamlamayı arzu ettiğini yineledi.

Juhik'in oyuncak müzesinde ziyaretçileri, birçok çizgi film karakterinden metal oyuncaklara, yeni yıl özel serilerinden farklı yapıdaki küçük yapbozlara kadar oldukça geniş bir sürpriz yumurta koleksiyonu bekliyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Büyük pişmanlık
Büyük pişmanlık
Gözler o tarihte: EYT'de sona gelindi!
Gözler o tarihte: EYT'de sona gelindi!
Neden yorgun hissettiğim halde uyuyamıyorum?
Neden yorgun hissettiğim halde uyuyamıyorum?
Yaralı kedi hastane aciline gitti
Yaralı kedi hastane aciline gitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.