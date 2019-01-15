Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yapılanan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 50 şüpheli için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 31 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonla yakalama kararı verildi. Şüphelilerden 32'sinin muvazzaf asker olduğu öğrenildi.