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        Haberler Gündem Güncel 32 kişiyi 3 milyon lira dolandırdılar

        32 kişiyi 3 milyon lira dolandırdılar

        Ankara'da, 32 kişiyi 3 milyon TL dolandıran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 19:00 Güncelleme: 16.01.2024 - 19:00
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        32 kişiyi 3 milyon lira dolandırdılar
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        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş bulma ve faizsiz kredi kullandırma vaadi ile 26 olayda 32 kişiyi 3 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, sahte olduğu değerlendirilen evraklar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.İ., F.C., S.K., M.S., C.K., S.Y., A.A., E.Ö. ve U.H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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