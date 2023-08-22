Son dakika haberleri: İstanbul'da 32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım konuştu!

Son dakika haberleri: İstanbul'da 32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım konuştu!

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İstanbul'da olay 4 Ağustos'ta Üsküdar'da yaşandı. Yüksek mimar ve youtuber, 32 yaşındaki Merve Veziroğlu Yıldırım aralarında şiddetli geçimsizlik olan eşi Yunus Yıldırım (31) ile tartışmaya başladı.

YATAK ODASINDA 32 YERİNDEN BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre Veziroğlu tartışma sırasında eşi Yunus Yıldırım tarafından yatak odasında 32 yerinden bıçaklandı.

POLİSİ ARAYIP EŞİNİ BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ

Polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyen Yunus Yıldırım, polis ekipleri tarafından yakalandı ardından da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Merve Veziroğlu Yıldırım ise tedavi altına alındı. Genç kadın, günler sonra tedavisinin devam ettiği hastane odasından paylaşım yaptı.

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"DUALARINIZ VE SEVGİNİZ BANA ULAŞTI"

Son paylaşımını 30 Temmuz'da yapan Veziroğlu Yıldırım, paylaşımına elinin fotoğrafını koydu. Sağlık durumunu da anlatan genç kadın, "Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak.

"AMELİYAT İÇİN DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Ölümle yaşam arasındayken beni toplayıp hayata kazandıran mükemmel doktorlara, hemşirelere ve bütün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Size anlatmak istediğim çok şey var, biraz toparlanayım. Ameliyatım için dualarınızı bekliyorum güzel kalpli insanlar, sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Merve Veziroğlu Yıldırım ameliyat olacağını ve sevenleriyle takipçilerinden dua beklediğini de belirtti.

ABLASI "ŞOKTAYIM" DEMİŞTİ

Olay günü kardeşinin bıçaklandığı haberini alan abla Şerife Yavuz, "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor" diye konuşmuştu.

BIÇAKLAYAN KOCA CEZAEVİNDE

Yüksek mimar ve youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım'ı 32 yerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olan eşi Yunus Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.