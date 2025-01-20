32. Dönem POMEM Giriş Sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri belli oldu. POMEM sınavına katılım gösterecek adaylar, sınav merkezlerini, www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, "32. dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı, nasıl sorgulanır? POMEM sınavı ne zaman?" İşte detaylar...