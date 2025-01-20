32. dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? POMEM sınavı ne zaman?
Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihlerinin açıklandığını duyurdu. Lisans mezunu 46.400 erkek ve 14.400 kadın ile ön lisans mezunu 20.407 erkek ve 3.600 kadın olmak üzere toplam 84.807 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı. Peki, "POMEM sınavı ne zaman?" İşte 32. dönem POMEM sınav merkezi sorgulama ekranı...
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32. Dönem POMEM Giriş Sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri belli oldu. POMEM sınavına katılım gösterecek adaylar, sınav merkezlerini, www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, "32. dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı, nasıl sorgulanır? POMEM sınavı ne zaman?" İşte detaylar...
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POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
32. Dönem POMEM Giriş Sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri belli oldu.
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçecek. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinden sınav merkezlerini T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayabilecek.
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32. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?
32. dönem POMEM sınav tarihi henüz belli olmadı. Sınav tarihi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından önüzmüdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
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