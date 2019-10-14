İstanbul’da banka soyan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla kaçtığı Amasya’da yakalandı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay 27 Eylül günü Avcılar’da gerçekleşti. Bankaya gelen şüpheli bir şahıs, üzerinde taşıdığı silahla önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Ardından gişe görevlisini tehdit ederek, kasada bulunan 32 bin lira parayı aldı. Şüpheli daha sonra hızla bankadan uzaklaştı.

ADIM ADIM TAKİP

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bankanın güvenlik kamera kayıtlarını incelendi. Soygun anı ve şüphelinin kaçarken görüntüleri elde edildi. Şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için polis adım adım iz sürmeye başladı.

AMASYA’DA YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin Naim D. oluğu ve Amasya'ya kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine Amasya’ya giden ekip, tespit edilen adrese jandarma ile birlikte baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli Naim D. yakalandı. Üzerinde 5 bin TL ele geçirilen şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek, sorguya alındı. Herhangi bir sabıkası olmayan şüpheli, soruşturmanın ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.