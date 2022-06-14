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İkinci el araç satışlarında yılın ilk aylarından bu yana yaşanan fiyat artışı yüzde 40’a yaklaştı. Hareketliliğin en büyük nedenini de yatırım amaçlı yapılan alımlar oluşturdu.

Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yılın başından bu yana ikinci el araç pazarında yaşanan hareketliliğin devam edeceğini belirterek, söz konusu hareketliliğin ana sebeplerinden birinin yatırım amaçlı yapılan alımların oluşturduğunu bildirdi.

Yalçın, "İkinci el araç piyasası Mart ayına kadar çok iyi değildi. Mart’tan sonra kendini toparladı. İnsanlar ekonomik nedenlerden dolayı yatırım amaçlı olarak ikinci el araçlara yöneldi. Yani insanlar sadece ihtiyacı olduğu için değil, alım-satım yapmak için, yatırım için ikinci el araç alıyor. Kullanıcıların bu tercihi, mobilite ihtiyacının önüne geçti. Bu nedenle de yılın başından bu yana ikinci el araçlardaki fiyat artışı yüzde 39’u buldu. Dolayısı ile dolayı bu artış eğiliminin sebebi eskiye oranla farklı" ifadelerini kullandı.

'400 BİN TL'NİN ALTINDA 20 MODEL KALDI'

Fiyat artışlarının devam edeceğini de kaydeden Yalçın, "İnsanlar yaz aylarında daha çok seyahat ediyor, tatile çıkıyor ve mobilite ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla bu dönemde ikinci elde talep artacak. Yılın ilk aylarından bu yana sıfır araç fiyatlarında da yüzde 35 oranında artış yaşandı, bu durum ikinci el pazarına da yansıyor" dedi.

Yalçın, artık 315 bin TL’nin altında sıfır otomobil modeli kalmadığına da işaret ederek, "400 bin TL’nin altında ise sadece 20 adet otomobil modeli bulunuyor. Yaşanan bu durum da ikinci el pazarındaki hareketliliği etkiliyor" görüşünü paylaştı.