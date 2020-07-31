Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 229.891'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.674 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 31 Temmuz Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...
31 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlanmadı.
30 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.
Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;
"Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın."
29 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu.
Son 24 saatte, 982 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 213 bin 539 oldu.
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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU
Japonya’daki günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırarak bugün bin 557'ye ulaştı.
İki gün üst üste rekor sayıda koronavirüs vakasının görüldüğü Japonya’da bugün de yeni bir vaka rekoru kırıldı.
Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine, 463'ü başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan bin 557 Kovid-19 vakası ile salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış oldu.
Son gelişmeler Japonya’da koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısını 30 bin 708'e taşırken, ölü sayısının da bin 23'e yükseldiği bildirildi.
HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA
Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga ise bugün yaptığı açıklamada, koronavirüsün ülke genelinde yayılmaya devam ettiğini ancak durumun hükümetin tekrar olağanüstü hal (OHAL) ilan etmesini gerektirmediğini söyledi.
Salgın hızının Mart ve Nisan aylarına göre daha yavaş ancak endişe verici olduğunu kaydeden Suga, son günlerde yaşanan vaka artışının ülkenin bazı bölgelerinde görüldüğüne dikkat çekti.
Suga, uzman görüşlerinden yararlanmaya devam edeceklerini ve tedbirler ile sosyal ve ekonomik faaliyetler arasında dengeli bir çözüm için çalışmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.
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