Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 31 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 31 Temmuz 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        31 Temmuz 2025 yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün maçtan yarışma programına, yerli ve yabancı filmden komedi programına birçok yapım izleyicilerle buluşacak. MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? yarışmaları yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte 31 Temmuz Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          31 Temmuz Perşembe günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması izleyicilerle buluşuyor. TRT 1’de ise Başakşehir- Cherno More maçı ekrana geliyor. İşte merak edenler için kanal kanal günün maç, program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 31 Temmuz 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 - Yaprak Dökümü

          12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 – Uzak Şehir

          16:00 – Aşk-ı Memnu

          18:30 – Kanal D Ana Haber

          20:00 – Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

          22:45 - Ejder Yürek: İntikam

          00:45 - Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

          03:00 - Zalim İstanbul

          05:00 - Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 – Siyah Kalp

          09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 – Bahar

          15:00 – Kızılcık Şerbeti

          18:25 – Show Ana Haber

          20:00 - Güldür Güldür Show

          23:45 - Mekanik

          01:15 - Kızılcık Şerbeti

          03:30 - Mekanik

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06:00 – Ege'nin Hamsisi

          08:25 – Kod Adı Kırlangıç

          09:45 - Kendi Düşen Ağlamaz

          13:00 – Seksenler

          14:25 - Teşkilat

          17:45 - Kim Gitsin

          19:00 - Ana Haber

          19:55 – İddiaların Aksine

          20:00 - Maç Özel

          20:45 - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu "İstanbul Başakşehir- Cherno More"

          22:45 - Gönül Dağı

          01:55 - Leyla ile Mecnun

          04:30 - Seksenler

          05:10 - Kim Gitsin?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 – Kahvaltı Haberleri

          10:00 – Kader Oyunları

          13:00 – ATV Gün Ortası

          14:00 – Sen Anlat Karadeniz

          17:00 - Görevimiz Tatil

          19:00 – ATV Ana Haber

          20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 – Aile Saadeti

          03:00 – Bir Gece Masalı

          05:50 - Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 – Menajerimi Ara

          09:00 – Ada Masalı

          11:00 – Aramızda Kalsın

          13:30 – Kiralık Aşk

          16:15 – Erkenci Kuş

          19:00 – Star Haber

          20:00 – Neşeli Günler

          22:00 - Kırılma Noktası

          23:45 - Kırılma Noktası

          01:30 - Aramızda Kalsın

          03:30 - Kiralık Aşk

          05:30 - Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 – Çalar Saat

          10:00 – Yasak Elma

          12:45 – Sen Çal Kapımı

          15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 – Karagül

          19:00 – NOW Ana Haber

          20:00 – Cenazemize Hoş Geldiniz

          00:30 - İlk Buluşma

          02:15 - İnadına Aşk

          04:00 - Son Yaz

          06:00 - Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 - Tuzak

          07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 - Oynat Bakalım

          09:30 - Gazete Magazin Yaz

          13:00 - Yaparsın Bilirim

          16:00 - MasterChef Türkiye

          20:00 – MasterChef Türkiye

          00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

          01:15 - MasterChef Türkiye

          04:00 - Gazete Magazin Yaz

          31 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa