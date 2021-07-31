Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu araştırlıyor. Bir süredir aşağı yönlü hareketiyle dikkat çeken altın fiyatları hafta sonu da düşmeye devam ediyor. 31 Temmuz Cumartesi günü gram altın 500 TL'nin altında kaydedildi. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen güncel piyasalarda gram altın 493,60 TL'den, çeyrek altın ise 804,81 TL'den işlem görüyor. İşte 31 Temmuz altın fiyatlarında son durum...