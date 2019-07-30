ŞOK 31 Temmuz - 06 Ağustos 2019 aktüel ürünlerinin başlıca ürünleri Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle çeşit çeşit şekerlemeler oluyor. Ayrıca TEBA marka elektrikli cezve de indirimli ürünler arasında karşımıza çıkıyor. Bunların dışında da indirim severleri mutlu edecek birçok üründe şaşırtıcı indirimler bulunuyor. İşte ŞOK 31 Temmuz 06 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu...