REYTİNG SONUÇLARI 31 OCAK CUMA

31 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanndı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oluyor. İşte Cuma dizi reytingleri listesi.