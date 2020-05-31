En güncel Türkiye Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 163 bin 103'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.515 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 31 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu...

31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 31 Mayıs günlük koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Bugünkü korona tablosu yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 MAYIS (DÜNKÜ) KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 26 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 515 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 515'e yükseldi. Bugün toplam 39 bin 230 test yapılırken, 983 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 163 bin 103 oldu. Bugünkü bin 21 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 126 bin 984'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 308, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 649 olduğu açıklandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız binin altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ABD'nin ardından merkez üs konumuna gelen Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da, küresel pandemi nedeniyle son 24 saatte 1124 kişi yaşamını yitirdi. Dünya genelindeki can kaybı ise 367 bine yaklaştı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 215 artarak 38 bin 376'ya yükseldi.