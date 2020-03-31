Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden son dakika corona virüse dair son rakamlar geldi. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 13.531 kişiye yükselirken toplam vefat eden vatandaşların sayısı ise 214 olarak kayıtlara geçti. İşte 31 Mart Türkiye Koronavirüs tablosu...

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU 31 MART 2020

Sağlık Bakanlığı son dakika Corona virüsü açıklamasında; "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." dedi.

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA GELİŞMELERİ