31 İslam ülkesinden İsrail'e karşı ortak açıklama

31 Arap ve İslam ülkesinin dışişleri bakanları ile Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) genel sekreterleri, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1" Projesi'ni onaylamasını ve Filistin Devletinin kurulmasını reddeden radikal ırkçı açıklamalarını şiddetle kınadı.

31 Arap ve İslam ülkesinin dışişleri bakanları ile Arap Birliği, İİT ve KİK genel sekreterleri, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

"Türkiye, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Filistin, Gambiya, Irak, Katar, Komorlar Birliği, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Mısır, Moritanya, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman, Ürdün, Yemen dışişleri bakanları ile Arap Birliği Genel Sekreteri, İİT Genel Sekreteri ve KİK Genel Sekreteri, İsrail (işgalci güç) Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözde 'Büyük İsrail' ile ilgili İsrail medyasında verilen açıklamalarını en güçlü şekilde kınarlar." ifadesine yer verilen açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu açıklamalar, uluslararası hukuk kurallarının ve istikrarlı uluslararası ilişkilerin temellerinin ciddi şekilde hiçe sayıldığını, açık ve tehlikeli bir şekilde ihlal edildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, Arap ulusal güvenliğine, devletlerin egemenliğine, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır." "İsrailli aşırıcı Bakan Bezalel Smotrich'in radikal ırkçı açıklamalarını da şiddetle kınarlar" Açıklamada, devletlerin, uluslararası meşruiyet ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na, özellikle de güç kullanımını veya güç kullanma tehdidini yasaklayan 2. maddenin 4. fıkrasına saygı duyduğunun yeniden teyit edildiği, hakimiyet kurma yanılsamaları ve güç kullanarak iktidar dayatmalarından uzak, tüm devletlerin ve halkların güvenlik, istikrar ve kalkınma hedeflerine ulaşmalarına hizmet edecek şekilde barışı koruyacak tüm politika ve önlemleri benimseyeceklerinin altı çizildi. "İsrailli aşırıcı Bakan Bezalel Smotrich'in 'E1' bölgesindeki yerleşim planını onaylamasını ve Filistin Devletinin kurulmasını reddeden radikal ırkçı açıklamalarını da şiddetle kınarlar." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, bunun uluslararası hukukun açık ihlali ve Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları içinde, başkenti işgal altındaki Kudüs olan, bağımsız ve egemen devlet kurmaya yönelik devredilemez hakkına yapılmış açık saldırı olarak değerlendirildiği, İsrail'in işgali altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliğinin bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, bu yerleşim planının, uluslararası hukuku ve başta Filistin Devletinin başkenti Doğu Kudüs dahil, 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail yerleşim faaliyetlerini kınayan 2334 sayılı Karar başta olmak üzere BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal eden tüm yasa dışı İsrail tedbirlerinin kesin şekilde reddedilerek kınandığı bildirildi. Açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin yasa dışı olduğu ve derhal sona erdirilmesi, sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yol açtığı zararların tazmin edilmesi gerektiğini vurgulayan Uluslararası Adalet Divanı istişari görüşünün bir kez daha teyit edildiği yinelenerek, şunlar ifade edildi: "İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmeyi amaçlayan niyet ve politikalarının yol açtığı ciddi tehlikelere ve aşırıcı İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü yayılmacı yerleşim politikasının, başta Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif olmak üzere İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarını hedef alan girişimler, yerleşimci terörizmi, Filistin şehirleri, kasabaları ve mülteci kamplarına yönelik günlük saldırılar, Filistin mülteci kamplarının sistematik tahrip edilmesi ve Filistinli sivillerin evlerinden uzaklaştırılması olmak üzere beraberinde getirdiği tehlikelere karşı uyarıda bulunurlar. Bu eylemler, şiddet ve çatışma döngülerini doğrudan körüklemekte, bölgede adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması ihtimalini zayıflatmaktadır. Ayrıca, kontrol edilmesi veya öngörülmesi zor şekilde çatışmayı körükleme riski taşıyan ve böylece hem bölgesel hem de uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden ideolojik ve ırkçı yanılsamalara bel bağlanmaması gerektiği konusunda uyarırlar." İsrail'in saldırı, soykırım ve etnik temizlik suçlarının reddedilip kınandığı yinelenen açıklamada, Gazze'de ateşkesin gerekli olduğu, İsrail'in soykırım silahı olarak uyguladığı sistematik açlık politikasını sona erdirmek için koşulsuz şekilde insani yardım erişiminin sağlanmasının gerektiği teyit edildi. "Dışişleri bakanları, Filistinlilerin yerinden edilmesini kesin şekilde reddeder"

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül ablukasının derhal kaldırılması, İsrail'in Gazze ile sınır geçişlerini açması ve "işgalci güç olarak" sağlık ve yardım sistemlerinin çöküşü de dahil Gazze'de işlediği suçların sonuçlarından tamamen sorumlu tutulması gerektiği vurgulanarak, "Dışişleri bakanları, ayrıca Filistin halkının herhangi bir şekilde ve herhangi bir gerekçeyle yerinden edilmesini kesin bir şekilde reddettiklerini yineler ve Gazze Şeridi'nin erken toparlanma çabaları ve yeniden inşası için Arap-İslam Planı'nın uygulanmasına elverişli koşulların oluşturulmasına zemin hazırlamak üzere uluslararası topluma saldırganlığını sona erdirmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi için İsrail'e baskı uygulaması çağrısında bulunur." ifadeleri kullanıldı.

31 İslam ülkesi dışişleri bakanlarının Gazze Şeridi'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz parçası olduğunu yeniden teyit ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar bildirildi: "Arap desteği ve uluslararası destekle ve Filistin halkının tek meşru temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütünün siyasi programı çerçevesinde tek bir yönetim otoritesi, tek bir hukuk sistemi ve tek meşru silah altında, Filistin Devletinin, Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze Şeridi'nde de yönetim sorumluluklarını üstlenmesine olan ihtiyacı vurgularlar. Bu bağlamda uluslararası toplumu, özellikle Güvenlik Konseyinin daimi üyelerini, bilhassa ABD'yi, yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye ve İsrail'i, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı şiddet eylemlerini durdurmaya, yetkilileri tarafından yapılan yanıltıcı ve kışkırtıcı açıklamaları sonlandırmaya ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlamaya zorlamak için acil önlemler almaya çağırırlar. Ayrıca, Filistin halkının, başta ulusal topraklarında bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakları olmak üzere meşru haklarını elde etmelerine olanak sağlanmasını ve Filistin halkına karşı işlenen suç ve ihlallerin sorumlularının hesap vermelerini talep ederler."