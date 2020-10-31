Mavi Dolunay için beklenen zaman geldi çattı. Geçtiğimiz haftalarda NASA tarafından gerçekleşeceği duyurulan Mavi Dolunay ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. Peki 31 Ekim Mavi Dolunay saat kaçta? İşte Mavi Dolunay etkileri ile ilgili bilgiler...

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Mavi dolunay bu gece 31 Ekim'de meydana gelecek. NASA 31 Ekim'deki dolunayın 'mavi dolunay veya mavi ay' olacağını belirtti. Bu gece ayı görmek için en iyi zaman olacak çünkü gökyüzü çok net olacak. Ayın doğuşu 18: 28'de başlayacak.