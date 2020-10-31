İşte en güncel koronavirüs tablosu!

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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 31 Ekim Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

31 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin." açıklamasında bulundu.

30 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada; "Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKALARI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre son 24 saatte 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 78 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1703 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 322 bin 465'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 877 bin 705'e ulaştı. Hasta sayısı 373 bin 154, vefat sayısı 10 bin 177, ağır hasta sayısı 1966, aktif hasta sayısı 40 bin 512 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün tespit edilen 2 bin 322 yeni hasta olduğunu belirterek, "Ağır hasta sayımız 2000'e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu'nda konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dördüncüsü İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısının açılış töreninde katılımcılara hitap etti.

Koca, konuşmasında pandemi döneminde dijital sistemlerinden faydalanıldığını, Hayat Eve Sığar adlı mobil uygulama ile halkın işlemlerinin kolaylaştırıldığını söyledi.

Yaygın şekilde temaslı takibi yapıldığını dile getiren Koca, "Bugün itibarıyla halen sahada 13 binden fazla filyasyon ekibimiz aktif olarak görev yapmaktadır. Bu ekipler en az 3 kişiden oluşuyor ve tamamına araç tahsis ettik." diye konuştu.

Koca, Türkiye'nin pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav verdiğini dile getirerek, "Bildiğiniz üzere, maske, tulum, eldiven gibi başlıca koruyucu ekipmanlarının yanında kullandığımız bazı ilaçları ve hayati önemi haiz solunum cihazlarının üretimini de yaptık. Ülkemizde kullandığımız gibi, başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere 150'den fazla ülkeye katkı sağlayarak, yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergiledik." ifadelerini kullandı.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına da başsağlığı dileyen Koca, "Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettik. Bu teklifimizin kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmesini temenni ediyorum." dedi.



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince Sağlık Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile taşra teşkilatının salgınla mücadele faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik Toplum Yararına Program (TYP) düzenlenebilmesine olanak sağladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İŞKUR tarafından hazırlanan "Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe, TYP'lerde düzenlemeyi içeren geçici madde eklendi.

Salgınla mücadelede sahada yoğun bir çalışma yürüten filyasyon ekiplerinin de desteklenmesi amacıyla yapılan düzenlemeye göre, Kovid-19 salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik TYP düzenlenebilecek.

"Kovid-19 PCR test sonuçları değiştirildi" iddiasına açıklama

Sağlık Bakanlığından, basında çıkan "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR test sonuçlarının değiştirildiği" iddiasına ilişkin, "Habere konu olan test sonucunun Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği anlaşılmış olup gerekli yasal işlem başlatılmıştır." açıklaması yapıldı.

Kovid-19 testlerinin, Bakanlık tarafından akredite edilen ve Kovid-19 testi çalışmasına izin verilen laboratuvarlarda yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu testlere ait tüm süreçlerin Pandemi Yönetim Sistemi üzerinden uçtan uca takip edildiği ve test sonuçlarının anında Bakanlık veri tabanına aktarıldığı ifade edildi.

DÜNYADA KORONAVİRÜS VAKALARI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 milyon 65 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 183 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 32 milyon 856 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 123 bine, Hindistan'da 8 milyon 41 bine, Brezilya'da 5 milyon 469 bine ve Rusya'da 1 milyon 581 bine yükseldi.

İspanyol Meclisi, sol koalisyon hükümeti tarafından yüksek vaka artışlarına önlem olarak ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) 9 Mayıs'a kadar uzattı.

İngiltere'de yapılan araştırmada günde 96 bin kişinin Kovid-19'a yakalandığının tahmin edildiği bildirildi.

İtalya'da son 24 saatte 26 bin 831 yeni vaka kaydedildi. Böylece ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 616 bin 595 oldu.

Almanya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi. Başbakan Angela Merkel, ülkesindeki vaka sayılarının artışını "dramatik" olarak niteleyerek, tedbirlerin bu vaka sayılarının düşürülmesi için alındığını belirtti.

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen Belçika'da hastanelerdeki doluluk "alarm verici" düzeye çıkarken uzmanlar, Belçikalı yöneticilere acilen daha sıkı önlemler alınması için uyarıda bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) salgında sağlık alanına daha fazla kaynak ayırması talebiyle başkent Brüksel'deki Scuman Meydanı'nda protesto düzenlendi.

Çekya'da salgın nedeniyle geçen 1,5 ay zarfında art arda iki sağlık bakanının görevlerini sonlandırmalarının ardından Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Jan Blatny'i yeni sağlık bakanı olarak atadı.

Pakistan'da vakaların artmasıyla kamusal alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Park ve eğlence mekanlarının yerel saatle 18.00'de, market, alışveriş merkezleri ve restoranların 22.00’de kapatılmasına karar verildi.

Bulgaristan'da vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle yeni önlemler açıklandı. Buna göre, gece kulübü ve benzeri eğlence yerleri kapatıldı, lise ve üniversiteler uzaktan eğitime geçti.

Ürdün, salgın nedeniyle mart ayında kapattığı Suudi Arabistan sınırındaki El-Mudevvera ile Batı Şeria sınırındaki Kral Hüseyin ve Şeyh Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nı bugünden itibaren yeniden hizmete soktu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa'da vaka sayılarının hızla artmasının ardından alınan tedbirler ve AB içinde salgınla mücadelede ortak çabaları güçlendirmek amacıyla video konferansla bir araya geldi.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Alex Telles, Kovid-19'a yakalandı.