Merhaba sevgili Habertürk okurları… Kasım ayına girdiğimiz yeni haftada, yüklerimizden kurtulmak için çaba harcıyoruz… Geçtiğimiz hafta Güneş’in Akrep burcuna geçişiyle bizleri zorlayan ne varsa, inatla çabalayıp rahatlığa kavuşuyoruz. Her konuda mücadele edeceğimiz ve pes etmeyeceğimiz yeni haftada sezgisel yönümüz de oldukça kuvvetli… Tüm burçlar aşk ve ilişkilerde daha keyifli bir sürece girerken, Merkür retrosunun bitmesine kısa süre kalması yüreklere su serpiyor… 31 Ekim'de ise Boğa burcunda 'Mavi Dolunay' meydana geliyor. Sabit fikirli ve garantici Boğa'da Dolunay'ın gerçekleşmesiyle ayaklarımız yere sağlam basıyor. Daha sakin ve rahat hareket ediyoruz. Konforumuza önem verip biraz tembellik yapabiliriz. Doğayı, toprağı, yeşili daha çok sevebiliriz. İştahımız açılabilir. Ayrıca yatırımlar ile ilgili somut adımlar atabiliriz. Para kazanma isteğimiz artabilir. Peki 26 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında 12 burcu neler bekliyor? İşte 26 Ekim haftası burç yorumlarınız ve 31 Ekim'deki Dolunay'ın burçlara etkileri...
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Geride kaldığınız konuların üzerine gittiğiniz ve hırsınızın arttığı bir haftaya giriyorsunuz sevgili Koç burçları… Eğitimde geride kaldığınızı mı düşünüyorsunuz? Kariyerde daha çok mu yolunuz var? Üzülmeyin… Bu hafta gereken güç ve kuvvet sizi yukarı taşıyacak. Maddi konularda, lüks tüketim, alışveriş ya da hesapta olmayan harcamaların yapılabileceği yeni hafta sıkıntıya soksa da, gelirlerde de bir artış var. Sağlığınız gayet yerinde… Aşk ve ilişkilerde ise ani parlamalar yaşayabilir ve partnerinizi incitebilirsiniz. 31 Ekim Dolunay'ında yurt dışı bağlantıları ve hukuk konuları gündeminizde olacak.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Bu hafta ortaklaşa veya ikili ilişkiler önem kazanıyor sevgili Boğa burçları… Ortaklaşa yapılan işlerde kendinizi ilerletebilir, ilişkilerinizde ise daha paylaşımcı ve anlayışlı hareket edebilirsiniz. İlişkisi olmayanlar da üzülmesin… Sonbahar romantizmi üzerinizde olacak, beklenmedik insanlardan haber alabilir ve romantik bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Kariyer konusunda yoğun bir dönemden geçiyorsunuz ve aynı işleri yapmak sizleri kafa olarak yoruyor açıkçası. Ancak sanatsal becerilerinizi kullanarak, hobilerinize yönelerek daha enerjik olabilirsiniz. 31 Ekim'deki Mavi Dolunay'da finansal konular, ortak kazançlar önem kazanabilir.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Yeni haftada mücadeleci tavırlarınız gözden kaçmıyor sevgili İkizler burçları… Bu özelliğiniz sayesinde yeni işler, anlaşmalar ve görüşmeler kapınızı çalabilir. Çalışma ortamında farklılıklar yaşansa da azminizle her şeyin üstesinden geliyorsunuz. Sosyal bir burç olsanız da haftayı genellikle evinizde geçirebilirsiniz. Ve bu süreçte geleceğinizi sorgulayıp, size mutsuzluk veren eşyalardan kurtularak kendinizi arınmış hissedebilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde ise bitişler ve başlangıçlar yaşanabilir. 31 Ekim'deki Dolunay'da sevdiklerinizle beraber keyifli ortamlarda bulunabilirsiniz.
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Bu hafta aşk ve ilişkiler ön planda oluyor sevgili Yengeç burçları. Sizi kıran, mutsuz eden kişiler varsa onları arkanızda bırakabilirsiniz. Öte yandan hayatınıza mutluluk katan kişilerle samimiyetinizi artırabilirsiniz. Merkür gerilemesi devam ederken, çok ani kararlar vermemenizi tavsiye ederiz. Kariyer konularında ise yoğun bir dönemdesiniz. Aslında, işinin hakkını veren bir burçsunuz fakat çabalarınız bu aralar pek fazla anlaşılmıyor. Ancak bu durum tamamen geçici… Merkür retrosunun 3 Kasım’da sona ermesiyle eski düzeninize kavuşacaksınız. 31 Ekim'deki Dolunay'da artan iş yoğunluğu nedeniyle yorgun hissedebilirsiniz. Dikkat!
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