Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı öncesi toplu taşıma ile ilgili aramalar arttı. Bu özel güne artık saatler kala vatandaşlar yarın toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını merak edip bir yandan da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Peki 31 Aralık toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...