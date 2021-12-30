Eczaneler yarın yani 31 Aralık Cuma günü açık mı? Yarın yıbaşı nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Peki, yarın yani 31 Aralık'ta eczaneler çalışıyor mu? Merak edenler için detayları haberimizde derledik.