Yeni yıl için uzaktaki yakınlarına bir paket göndermek isteyen ya da uzaktaki yakınlarından bir mektup, bir posta, bir kartpostal bekleyen vatandaşlar 31 Aralık PTT açık mı, çalışıyor mu sorusunun cevabını araştırıyor. 2022 yılına sayılı günler kala yeni yıl hediyelerini henüz göndermeyen vatandaşların gündeminde PTT çalışma saatleri var. Bilindiği gibi resmi tatil olan günlerde pek çok kamu kuruluşu ve işletme hizmete devametmiyor. İşte 31 Aralık ve 1 Ocak'ta PTT çalışıyor mu sorusunun cevabı