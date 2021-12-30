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31 Aralık yarın PTT açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta PTT çalışıyor mu, kaça kadar ve tatil mi?

Yeni yılın başlamasına sayılı saatler kala 31 Aralık Cuma gününün tatil olup olmadığı araştırılmaya başladı. Bilindiği gibi 1 Ocak 2022 yılının ilk resmi tatili olacak ve tüm resmi tatillerde olduğu gibi kamu kurumları kapalı olacak ve bazı hizmetlere ulaşılamayacak. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında 31 Aralık'ta ve 1 Ocak'ta PTT'nin açık olup olmadığı merak konusu. 31 Aralık yarın PTT açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta PTT çalışıyor mu, kaça kadar ve tatil mi?

30.12.2021 - 12:03 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yeni yıl için uzaktaki yakınlarına bir paket göndermek isteyen ya da uzaktaki yakınlarından bir mektup, bir posta, bir kartpostal bekleyen vatandaşlar 31 Aralık PTT açık mı, çalışıyor mu sorusunun cevabını araştırıyor. 2022 yılına sayılı günler kala yeni yıl hediyelerini henüz göndermeyen vatandaşların gündeminde PTT çalışma saatleri var. Bilindiği gibi resmi tatil olan günlerde pek çok kamu kuruluşu ve işletme hizmete devametmiyor. İşte 31 Aralık ve 1 Ocak'ta PTT çalışıyor mu sorusunun cevabı 

  • MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz

  • 31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

    Resmi Yılbaşı tatili bu sene de her sene olduğu gibi 1 Ocak günü olacak. 31 Aralık Cuma günü ise resmi tatil olmayacak. Kamu kurumları ve pek çok işletme hizmet vermeye devam edecek. devam edecek. 

  • MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz

  • 31 ARALIK PTT, KARGOLAR AÇIK MI?

    31 Aralık Cuma günü resmi tatil olmadığı için PTT ve kargo şirketleri normal mesai saatlerine göre çalışmaya devam edecek.

    31 Aralık Cuma günü PTT, normal mesai saatleri olan 8.30-17.30 saatleri arasında, kargo şirketler ise normal mesai saatleri olan 9.00-17.30/18.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecek.

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