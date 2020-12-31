31 Aralık gecesi televizyon ekranlarında yer alacak diziler ve programlar merak ediliyor. Tüm televizyon kanalları gibi TV8'de de 31 Aralık günü ve gecesi yılbaşına özel pek çok program seyirciyle buluşacak. 31 Aralık TV8 yayın akışı nedir?

31 ARALIK PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

06:00

Oynat Bakalım

Program

07:15

8'de Sağlık / Yeni Bölüm

Program

08:30

Kırmızı Oda

Dizi

11:30

Doğduğun Ev Kaderindir

Dizi

14:15

Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

Yarışma

19:30

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

Yarışma

00:15

Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

Program

02:30

Doya Doya Moda

Yarışma

04:30

8x8

Program

05:15

Bilginiz Olsun

Program