31 Aralık 2018 tarihinin yılbaşından bir önceki güne denk gelmesi vatandaşları yılbaşı tatili ile 31 Aralık tarihinin birleşme olasılığını düşünmeye itti. Peki, Peki, 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı tatili 4 gün mü olacak? İşte ayrıntılar...

31 ARALIK TATİL Mİ? (YILBAŞI TATİLİ)

2019’un ilk günü yani 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Yani vatandaşlar 31 Aralık Pazartesi gecesi yılbaşı kutlaması yapacak. Pazartesinin öncesinde hafta sonu tatili olduğu için tatilleri birleştirme imkanı olanlar birleştirme yapacak. 1 Ocak Salı günü resmi tatil günüdür. Okullarda tatilin 4 güne uzayıp uzamayacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ