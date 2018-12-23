31 Aralık tatil mi? sorusu milyonlarca kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Aralık 2018 tarihinin Pazartesi gününe denk gelmesi akıllara 4 gün tatil olur mu? gibi soruları düşünmeye itti. Peki, 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili 4 güne uzayacak mı?

31 ARALIK'TA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL YAPACAK? (YILBAŞI TATİLİ)

2019’un ilk günü yani 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Yani vatandaşlar 31 Aralık Pazartesi gecesi yılbaşı kutlaması yapacak. Pazartesinin öncesinde hafta sonu tatili olduğu için tatilleri birleştirme imkanı olanlar birleştirme yapacak. 1 Ocak Salı günü resmi tatil günüdür. Okullarda tatilin 4 güne uzayıp uzamayacağı ile ilgilii resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ