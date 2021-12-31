2022 Yılbaşı için sayılı saatler kaldı. 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşı resmi tatil mi?soruları ise gündemin en çok araştırılan konuları arasında. 31 Aralık gecesi 2021'i geride bırakıp 2022 yılına "Merhaba" diyeceğiz. 2022 resmi tatiller takvimine göre 31 Aralık ve 1 Ocak tatilinin cevabı haberimizde...