31 Aralık gecesi televizyon ekranlarında yer alacak diziler ve programlar merak ediliyor. Tüm televizyon kanalları gibi FOX TV'de de 31 Aralık günü ve gecesi yılbaşına özel pek çok program seyirciyle buluşacak. 31 Aralık FOX TV yayın akışı nedir?

31 ARALIK PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00

İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

CANLI

11.00

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

CANLI

13.00

AŞK YENİDEN

14.00

TEMİZLİK BENİM İŞİM

YENİ BÖLÜM

16.00

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

YENİ BÖLÜM

19.00

SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

CANLI

20.00

ŞAHANE HAYALLER

TV'DE İLK

22.00

KAFALAR KARIŞIK

FİLM

00.00

İLK BULUŞMA

01.30

KAFALAR KARIŞIK

03.15

HAYAT SEVİNCE GÜZEL

05.00

İNADINA AŞK

06.15

FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ