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31 Aralık Cuma yayın akışı! Bu akşam TV'de neler var? ATV, TRT 1, Kanal D, Star Tv, Fox TV ve Show TV yayın akışı listesi

31 Aralık Yılbaşı akşamını evinde geçirecek olanlar bu akşam televizyonda neler olduğunu araştırıyor. 31 Aralık Yılbaşı gecesi tv yayın akışı belli oldu. Televizyon ekranlarında bu gece pek çok dizi, müzik programı ve film ekrana gelecek. 31 Aralık bu akşam TV'de neler var? 31 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

31.12.2021 - 19:35 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 31 Aralık Cuma Yılbaşı gecesi TV'de neler var sorusunun cevabı belli oldu. Yılbaşı gecesini televizyon izleyerek geçirecek vatandaşlar için bu gece yılbaşı gecesine özel pek çok program izleyiciyle buluşacak. 31 Aralık TV yayın akışına göre bu akşam Kim Milyoner Olmak İster, Şarkılar Bizi Söyler, İbo Show, Güldür Güldür Show gibi eğlence pragramları yılbaşı özel bölümleriyle ekrana gelecek. İşte 31 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

  • ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    00:20 Ahmet Özhan Konseri

  • FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Yalancı Sevgilim

    22:00 FOX’ta Yılbaşı

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Asi

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    01:15 Köpek Balığı İstilası 4

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

    08:00 Bu Sabah

    10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

    12:15 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:10 Senin Hayatın

    18:45 SHOW Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:30 Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri

     

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