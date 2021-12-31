31 Aralık Cuma Yılbaşı gecesi TV'de neler var sorusunun cevabı belli oldu. Yılbaşı gecesini televizyon izleyerek geçirecek vatandaşlar için bu gece yılbaşı gecesine özel pek çok program izleyiciyle buluşacak. 31 Aralık TV yayın akışına göre bu akşam Kim Milyoner Olmak İster, Şarkılar Bizi Söyler, İbo Show, Güldür Güldür Show gibi eğlence pragramları yılbaşı özel bölümleriyle ekrana gelecek. İşte 31 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...