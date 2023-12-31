Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 31 Aralık bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 yarın hastane poliklinikleri tatil mi?

        31 Aralık bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 yarın hastaneler tatil mi?

        Yeni yıla artık saatler kala 31 Aralık bugün hastanelerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Yılbaşının resmi tatil olması sebebiyle bazı kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Bu kapsamda vatandaşlar "Yılbaşında 1 Ocak 2024 yarın hastaneler açık mı, tatil mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 10:52 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yılın son saatleri yaşanırken 31 Aralık bugün hastanelerin çalışma durumu araştırılıyor. Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımız bugün ve yarın hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 31 Aralık bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 yarın hastaneler tatil mi? İşte, konuyla ilgili detaylar...

        • 2

          31 ARALIK BUGÜN HASTANELER AÇIK MI?

          31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil değildir. Bu nedenle 31 Aralık günü hastanelerin poliklinikleri mesai saatleri içerisinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca 31 Aralık günü özel ve devlet hastanelerinin acil servisleri vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

        • 3

          31 Aralık resmi tatiller arasında yer almadığı için hastaneler açık olacak. Ayrıca hastaneler yarım gün değil, tam gün olarak mesai bitimine kadar çalışacak.

        • 4

          1 OCAK 2024 YARIN HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

          1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı yarın hastaneler hizmet vermeyecek. 1 Ocak günü hastanelerin sadece acil poliklinikleri açık olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa