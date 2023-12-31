Yılın son saatleri yaşanırken 31 Aralık bugün hastanelerin çalışma durumu araştırılıyor. Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımız bugün ve yarın hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 31 Aralık bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 yarın hastaneler tatil mi? İşte, konuyla ilgili detaylar...