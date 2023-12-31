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        Haberler Gündem 31 Aralık bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 yarın eczaneler tatil mi, kaça kadar açık?

        31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı?

        Yılın son saatleri yaşanırken 31 Aralık bugün eczanelerin çalışma durumu araştırılıyor. Yılbaşında nedeniyle bazı kamu kurum ve kuruluşlar tatil olacak. Bu bağlamda eczanelerin çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Yılbaşında acil ilaç almak zorunda kalanlar "1 Ocak 2024 yarın eczaneler açık mı, tatil mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczanelerin çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:38
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        • 1

          Yılbaşına artık saatler kaldı. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak her sene olduğu gibi bu yıl de tatil olacak. Sağlık sorunları nedeniyle ilaca ihtiyacı olan vatandaşlar "31 Aralık bugün eczaneler açık mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 yarın eczaneler kapalı mı, kaça kadar açık?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          31 ARALIK BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

          31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil değildir. Bu nedenle 31 Aralık günü eczaneler mesai saatleri içerisinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. 31 Aralık bugün eczaneler 09:00 ve 19:00 saatleri arasında açık olacak.

        • 3

          1 OCAK 2024 YARIN ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

          1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı yarın eczaneler hizmet vermeyecek. 1 Ocak günü sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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