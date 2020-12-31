31 Aralık gecesi televizyon ekranlarında yer alacak diziler ve programlar merak ediliyor. Tüm televizyon kanalları gibi ATV'de de 31 Aralık günü ve gecesi yılbaşına özel pek çok program seyirciyle buluşacak. 31 Aralık ATV yayın akışı nedir?

31 ARALIK PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08.00

Kahvaltı Haberleri

10.00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00

Atv Gün Ortası

14.00

Beni Bırakma 'Dizi'

16.20

Esra Erol'da

19.00

Atv Ana Haber Bülteni

20.00

Kim Milyoner Olmak İster

00.30

Sinema / Maide'nin Altın Günü

02.35

Sinema / Kardeşim Benim 2

04.55

Sinema / E.T-Yabancı Sinema