Korona vaka sayısı 31 Ağustos verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Son günlerde vaka sayılarında düşüş yaşansa da vefat sayılarındaki artış sürüyor. İşte en güncel korona virüs tablosu...
31 AĞUSTOS KORONA VAKA TABLOSU AÇIKLANDI!
30 AĞUSTOS KORONA VAKA SAYILARI
Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.
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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 297 bin 167 testte 21 bin 893 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 252 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 106 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 77,77, 2'nci doz ortalaması yüzde 59,75 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 48 milyon 271 bin 65, 2'nci dozda 37 milyon 89 bin 601 ve 3'üncü dozda 8 milyon 549 bin 712 olmak üzere toplam 94 milyon 167 bin 554 aşı uygulandı.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.
'SAĞDUYULU BİR BAŞLANGIÇ YAPALIM'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Kovid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım" dedi.
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