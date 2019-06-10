Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER),bağımsız araştırma şirketi Kantar iş birliği ile hazırladığı 2019 yılının Ocak-Mart dönemine ait “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı.

Söz konusu rapora göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2018 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 44 oranında azalırken, operasyonel araç kiralama sektörü ise 2019 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10’u olan 6 bin 700 adet yeni aracı filosuna kattı.

Bu dönemde 805 milyon TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 28 milyar 600 milyon TL oldu. 2018 yılı sonuna göre yüzde 5.7 daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı da toplamda 305 bin adet oldu.

PARKIN YARISI KOMPAKT OTOMOBİL

TOKKDER raporuna göre, ilk 3 aylık dönemde Renault yüzde 26.2’lik payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 13.3 ile Volkswagen, yüzde 13.2 ile Fiat, yüzde 10.3 ile Ford markaları takip etti.

Araç parkındaki otomobiller sınıflarına göre incelendiğinde ise sektörün araç parkının yüzde 49.1'lik kısmının kompakt sınıf araçlardan oluştuğu görülüyor.

Bu kapsamda, küçük sınıf araçlar yüzde 31.4, üst orta sınıf araçlar ise 13.9 pay aldı. Rapora göre ayrıca, sektörün araç parkının yüzde 93.6’sını dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 53.8 olarak gerçekleşti.

'RİSK AZALTMAK İSTEYEN KULLANIYOR'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, küresel, bölgesel ve yerel dinamiklerin etkisiyle 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanan olumsuzlukların, bir yandan ekonomide daralmaya yol açarken diğer yandan da enflasyon ve faizlerde artışa neden olduğunu belirtti.

Bu gelişmelerin doğal olarak ticaret hayatını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Ekici, "Zaten sınırlı olan kaynakların verimli kullanımı ve risk yönetimi şirketler için her zamankinden daha önemli bir hale geldi. İşte tam bu noktada, risklerini azaltarak kaynaklarını verimli kullanmak isteyen şirketler araç ihtiyaçlarını karşılamak için satın alma alternatifi yerine operasyonel kiralama yöntemini tercih etmeye devam ediyor” dedi.