303 konut boşaltıldı! Mersin'de orman yangını kontrol altında

AA

Mersin'in Gülnar ilçesinin Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı. AKARYAKIT İSTASYONU BOŞALTILDI AA'da yer alan habere göre mahallede farklı mevkiilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

GECE 3 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLDİ Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

D-400 KARAYOLUNDA TEDBİR ALINDI

BİRÇOK İLDEN DESTEK VERİLDİ Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya D-400 kara yolunda da tedbirler sürdürülüyor. Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti.

790 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti.

BİNE YAKIN PERSONELLE MÜDAHALE Orman yangınına kontrol altına alma çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve destek illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile devam ediyor.

"BÖLGE ENGEBELİ RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRİYOR" Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgenin engebeli olduğunu ve rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangınla mücadelede zorluklar yaşandığını, 24 saattir yangını söndürme çalışmasının aralıksız devam ettiğini söyledi.

AYDINCIK- SİLİFKE KARAYOLU AÇILDI DHA'da yer alan habere göre öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü, tedbir amaçlı kapatılan Aydıncık- Silifke yolunun tekrar trafiğe açıldığını duyurdu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aydıncık- Silifke Devlet Yolu her iki yönden taşıt trafiğine açılmıştır" denildi. KONTROL ALTINDA Mersin'deki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakan Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Mersin yangını şu saat itibariyle kontrol altına alındı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmalarının ardından tekrar açıklama yapacağız. İlk belirlemelere göre 1500 hektar alan zarar görmüş durumda" bilgisini verdi. 25 KİŞİ ETKİLENDİ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.