303 konut boşaltıldı! Mersin'de orman yangını kontrol altında

Mersin'in Gülnar ilçesinin Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı.
AKARYAKIT İSTASYONU BOŞALTILDI
AA'da yer alan habere göre mahallede farklı mevkiilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.
GECE 3 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLDİ
Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
D-400 KARAYOLUNDA TEDBİR ALINDI
BİRÇOK İLDEN DESTEK VERİLDİ
Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya D-400 kara yolunda da tedbirler sürdürülüyor.
Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti.
790 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti.
BİNE YAKIN PERSONELLE MÜDAHALE
Orman yangınına kontrol altına alma çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve destek illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile devam ediyor.
"BÖLGE ENGEBELİ RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRİYOR"
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgenin engebeli olduğunu ve rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangınla mücadelede zorluklar yaşandığını, 24 saattir yangını söndürme çalışmasının aralıksız devam ettiğini söyledi.
AYDINCIK- SİLİFKE KARAYOLU AÇILDI
DHA'da yer alan habere göre öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü, tedbir amaçlı kapatılan Aydıncık- Silifke yolunun tekrar trafiğe açıldığını duyurdu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aydıncık- Silifke Devlet Yolu her iki yönden taşıt trafiğine açılmıştır" denildi.
KONTROL ALTINDA
Mersin'deki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakan Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Mersin yangını şu saat itibariyle kontrol altına alındı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmalarının ardından tekrar açıklama yapacağız. İlk belirlemelere göre 1500 hektar alan zarar görmüş durumda" bilgisini verdi.
25 KİŞİ ETKİLENDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!