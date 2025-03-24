2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, yeni bayram ikramiyesi tutarını açıklamıştı. Buna göre, geçtiğimiz yıl 3 bin TL olan emekli bayram ikramiyesi, yapılan yüzde 33 zam ile 4 bin TL'ye yükseltildi.

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Bu doğrultuda emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödenecek.