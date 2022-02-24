300 yıllık yapı, hem kitapseverleri hem kedileri ağırlıyor

Hem kitap okuyabilme hem de kedilerle bir arada olmanın keyfini yaşadığını belirten Poyraz, "Kedilerden rahatsızlık duymuyor, onları burada görmekten çok mutlu oluyoruz. Çok sevimliler. Hem kitap sevgisi hem hayvan sevgisi bir arada olunca daha anlamlı oluyor. Bizler de kapımızın önüne bir kap mama ve su bırakıyoruz. Elimizden geldiğince onlara yardım edelim." şeklinde konuştu.