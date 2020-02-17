17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Şeyban, araştırmacı asistan Oğuzhan Kır ve 8 öğrencisiyle yaptığı çalışmayla kent genelinde mezarlıklardaki 300 yıllık 900 mezar taşını tek tek temizleyerek incelemeye aldı.
Prof. Dr. Şeyban, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Osmanlı dönemine ait mezar taşlarını kitap haline getirip yayınlamak istediklerini belirterek, bu projeyi Sakarya Büyükşehir Belediyesinin desteklediğini söyledi.
Proje kapsamında öğrencilerle 2 yıllık bir arazi çalışması yaptıklarını aktaran Şeyban, "Öğrencilerimiz de bu proje sayesinde işi öğrendi. Projenin altyapısını 5-10 yıl önce hazırladık, bütün Sakarya'yı dolaştım ve tespitler yaptım. Proje 2018'de başladı, 2019 sonuna kadar arazi çalışmalarımız devam etti. Bu çalışmamız daha sonra kitap haline getirilerek geçen günlerde Sakarya Büyükşehir Belediyesince yayınlandı." diye konuştu.
"MEZAR TAŞLARININ SANAT DEĞERİ YÜKSEK"
Şeyban, mezar taşındaki isimlerin hayata kazandırıldığını, mezar taşlarının yapıları ve estetik görünümleri dolayısıyla sanat değerinin yüksek olduğunu dile getirerek, "Osmanlı toplumunda insanların giyimi toplumsal statüsünü gösterir. Bunlar devlet görevlisiyse her görevde kıyafetleri farklıdır. Sokakta da o şekilde gezerler. Toplum içinde bu günkü gibi tek tip giyim yoktur. Aynen bu statü hayattayken neyse mezar taşlarında da odur." ifadelerini kullandı.
"SAKARYA'YI KARIŞ KARIŞ GEZDİK"
Araştırmacı asistan Oğuzhan Kır ise Prof. Dr. Şeyban ile hazırladıkları projenin Sakarya Büyükşehir Belediyesince kabul edildiğini belirterek, "Sakarya'yı karış karış gezdik. Bütün mezarlıkları tek tek tespit ettik. İlçelerde ve mahallelerde imamlar, muhtarlar ve köyün ileri gelen insanlarıyla görüştük, istişareler yaptık. Hocamız ve öğrenci arkadaşlarımızla bütün mezar taşlarını tespit ederek, toprağa gömülmüş olanları, yıkılmış olanları tespit ettik tek tek temizledik ve fotoğrafladık ölçülerini alarak kayıt altına aldık." diye konuştu.
SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Hatice Ranavay ve Yusuf Balkan da projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, derslerde öğrendiklerini sahada da görme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını kaydetti.
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