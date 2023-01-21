300 yıllık mezar taşlarında geçmişin izini arıyorlar

Bu alandaki mezar taşlarının 18'inci yüzyıldan itibaren yoğunlaştığına dikkati çeken Günay, şöyle devam etti:

"Bu mezarlıkta 2 bin civarında mezar taşı bulunduğunu biliyoruz. En azından tespitlerimiz böyle. Mezarlık büyük olduğu için şimdiye kadar üzerinde çalışılamadı. Parça parça çalışmalar yapılmış olsa da bütünüyle bu mezarlık gün yüzüne çıkarılamadı. Umuyoruz, beklentimiz o ki büyük bir ekiple bu mezarlıktaki çalışmalar sonlandırılacak ve ortaya geçmiş kültürümüze ait büyük bir eser parçası kazandırılmış olacak."