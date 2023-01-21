300 yıllık mezar taşlarında geçmişin izini arıyorlar

Ceylan, çalışmanın önemine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"2023 yılı sonunda tamamlamayı planladığımız bu projeyle mezarlık kayıt altına alınmış olacak. Bugüne kadar ihmal edilmiş olması da aslında bu mezarlığın benzersiz özelliğiyle ilgili. Bireysel çalışmalarla ya da makale projeleriyle kotarmanın mümkün olmadığı bir büyüklükten, 65 dönümlük bir büyüklükten ve binlerce taştan söz ediyoruz. Umuyoruz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hem Havran'a hem de Cumhuriyetimize emek mahsulü bir hediye vermiş olacağız."