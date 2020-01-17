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300 yıllık İspanyol geleneği: Atlar ateş üzerinde yürütüldü

İspanya'nın küçük bir kasabasında yaklaşık 300 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde, kötülüklerden arınma ve salgın hastalıklardan korunma inancıyla atlar ateş üzerinde yürütüldü

17.01.2020 - 11:17 | Güncelleme:
İspanyol geleneği
AA

Başkent Madrid'in 100 kilometre kuzeydoğusundaki San Bartolome de Pinares kasabasında yapılan "Las Luminarias" adlı etkinlikte, ateş ve duman arasından geçirilen atlar özellikle fotoğraf tutkunları için renkli görüntülere sahne oldu.

18. yüzyıldan kalma geleneğin kökeninde Hristiyan inanışına göre hayvanların koruyucusu kabul edilen Aziz Anton'un her yıl 17 Ocak'ta anılması yatıyor.

Kilisedeki ayin ve ardından rahip tarafından atların kutsanmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında, kasabanın farklı noktalarında yakılan ateşlerin üzerinden atlar yürütülüyor.

Çam ağaçlarının yumuşak yeşil dallarıyla yakılan ateş ve dökülen sularla çıkartılan duman arasından geçirilen atlar, kasaba turlatılıyor.

Hayvan hakları dernekleri atların sadece duman arasından geçirilmesini, ateş üzerinde yürütülmemesi yönünde çağrılar yapsa da kasaba halkı atların en iyi şekilde korunduğunu savunuyor.

Las Luminarias, son yıllarda özellikle fotoğrafçılar tarafından büyük ilgi görüyor.

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