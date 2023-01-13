TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Taşeron işçilerin kamuda kadrolu hale gelmesi konusunda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı. Bakan Bilgin'in açıklamasına göre taşerona kadro düzenlemesinin yeni yılda çözüme kavuşması bekleniyor.