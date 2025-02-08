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        Haberler Gündem Güncel 30 yıl sonra mahalle yolu sevinci | Son dakika haberleri

        Siirt'in o köyünde 30 yıl sonra mahalle yolu sevinci

        Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyünde mahalle içine yol yapım çalışması başlatıldı. Köylüler, "Devletimize ve milletimize zeval vermesin. Yaklaşık 30 yıldır köy içinde yolumuz yoktu. Araçlarımızı sadece köy meydanına kadar getirebiliyorduk" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.02.2025 - 12:39 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:40
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        30 yıl sonra mahalle yolu sevinci
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        Siirt'in Eruh ilçesinin Bağgöze köyünde mahalle yolu için çalışma yürütülüyor.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        AA'nın haberine göre, İl Özel İdaresi'nin başlattığı çalışma ile, 130 haneli köyde 30 yıl sonra mahalle yolu açılması için çalışma başlatıldı

        İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, köyde yaşayan vatandaşların talebi üzerine kısa sürede çalışmaları başlattıklarını belirtti. Açılan yolda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

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        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        "Valimiz Kemal Kızılkaya'nın talimatlarıyla köyde mahallelere ve arazilere ulaşımı kolaylaştıracak yol çalışmasını başlattık. Yaklaşık 15 gündür devam eden çalışmalar kapsamında zeminin sert ve kayalık olması nedeniyle büyük kaya kütleleri kırıcılar yardımıyla parçalanıyor ve yol açılıyor. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımız evlerine ve arazilerine rahatça ulaşabilecek. Şimdiden hayırlı olsun."

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Bağgöze köyü muhtarı İslam Sevgin da emeği geçenlere teşekkür etti.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        İHA'nın haberine göre, Köylüler de başta Vali Kızılkaya olmak üzere, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat ve ekibine teşekkür ederek, "Devletimize ve milletimize zeval vermesin. Yaklaşık 30 yıldır köy içinde yolumuz yoktu. Araçlarımızı sadece köy meydanına kadar getirebiliyorduk. Evlerimize malzeme taşımak büyük bir sıkıntıydı. Bu yüzden birçok köylümüz göç etmek zorunda kaldı. Ancak yapılan yeni yol sayesinde artık evlerimize rahatlıkla ulaşabilecek, eşyalarımızı kolayca taşıyabileceğiz" dedi.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA
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        #bağgöze köyü
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