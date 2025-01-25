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        Haberler Gündem 3. Sayfa 30 ton taklit üretim kaşar ve beyaz peynir | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da 30 ton taklit üretim kaşar ve beyaz peynir ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, değişik markaları taklit ederek peynir üretimi gerçekleştiren tesise yaptığı baskında 30 ton kaşar, bir ton beyaz peynir ele geçirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 18:23 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:24
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        30 ton taklit üretim kaşar ve beyaz peynir
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        Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin bir tesise gerçekleştirdiği baskında taklit üretim kaşar ve beyaz peynir ele geçirildi.

        Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmede farklı markalara ait ürünlerin taklit edilerek satışa sunulduğu yönünde bilgi aldı.

        Ardından harekete geçen ekipler, söz konusu tesise baskın yaparak arama yaptı. Aramada 30 ton kaşar, 1 ton beyaz peynir, 31 ton süt, 263 bin adet marka etiketi ve paketlemede kullanılan binlerce koli ve paket ele geçirildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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