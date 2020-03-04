30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - TEKİRDAĞ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Öğrencilerin Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne getirilişi

Tekirdağ'da 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.Kızılpınar Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda kermes düzenlendi.Kermesteki yiyeceklerden yiyen 30 öğrencide, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.Öğrenciler, öğretmenlerinin haber vermesi üzerine okula gelen ambulans ve özel araçlarla gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.